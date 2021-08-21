



Разговор состоялся в программе "Скажи, не молчи" на канале "Беларусь 1".





- Российские СМИ, да и наши некоторые… Не то, чтобы затравили Эльвиру Герман за фото с вами, но посмеялись над ней. Мол, Эльвира, ты куда, ты думаешь, с кем фотографируешься, с лучшим атлетом режима.





- Не знаю, зачем люди настраивают кого-то друг против друга. С тех событий уже прошло много времени. Поначалу, когда это все политическое случилось, оно коснулось всех. И спорта тоже. Хотя говорится, что он вне политики, но сейчас так уже сложно сказать.





Изначально после тех событий мы вообще перестали общаться друг с другом в сборной. Моментально. Все. В легкой атлетике все смотрели на друг друга косо. Но со временем мы просто стали понимать, что это того не стоит. Терять из-за этого дружбу — это очень глупо.





Политические разногласия — это еще не повод для оскорблений. Мне многие люди писали, что поздравляют с медалью, рады ей, но моих взглядов категорически не разделяют. И это правильный подход. Вот так и надо общаться, находить общий язык.



