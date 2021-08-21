+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Максим Недосеков: сразу после событий августа мы в сборной Беларуси моментально прекратили общение друг с другом

Бронзовый призер Токио Максим Недосеков поделился мыслями по поводу политического раскола внутри сборной Беларуси по легкой атлетике.


Разговор состоялся в программе "Скажи, не молчи" на канале "Беларусь 1".

- Российские СМИ, да и наши некоторые… Не то, чтобы затравили Эльвиру Герман за фото с вами, но посмеялись над ней. Мол, Эльвира, ты куда, ты думаешь, с кем фотографируешься, с лучшим атлетом режима.

- Не знаю, зачем люди настраивают кого-то друг против друга. С тех событий уже прошло много времени. Поначалу, когда это все политическое случилось, оно коснулось всех. И спорта тоже. Хотя говорится, что он вне политики, но сейчас так уже сложно сказать.

Изначально после тех событий мы вообще перестали общаться друг с другом в сборной. Моментально. Все. В легкой атлетике все смотрели на друг друга косо. Но со временем мы просто стали понимать, что это того не стоит. Терять из-за этого дружбу — это очень глупо.

Политические разногласия — это еще не повод для оскорблений. Мне многие люди писали, что поздравляют с медалью, рады ей, но моих взглядов категорически не разделяют. И это правильный подход. Вот так и надо общаться, находить общий язык.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]