За яркой картинкой Олимпийских игр скрываются годы труда и непростые судьбы спортсменов, многие из которых шли к своим успехам тернистым путем. Они переживали многочисленные травмы, трагедии в семье и даже неизлечимые болезни. Но стоит ли рвать жилы и класть свою жизнь на беговую дорожку ради того, чтобы повесить себе на шею металлический кругляшок? Каждый решает сам…





"Золото" после тяжелого приступа

Среди героев прошедших Игр есть те, кто совершил свой подвиг еще задолго до Олимпиады. Нидерландская велосипедистка Шанна Браспеннинкс, которая выиграла "золото" в кейрине (гонка на треке, где финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью), вообще могла не дожить до Олимпиады.





Дело в том, что в еще 2015 году у нее случился сердечный приступ, и ей срочно потребовалась операция по расширению заблокированной артерии и установке стента. Операция прошла успешно, но после нее велосипедистку все равно все списали со счетов, решив, что ее карьера закончена.





Да и она сама не слишком-то верила в свое возвращение.





- Я думала, что мне придется уйти на пенсию, ведь мой сердечный приступ был не похож на тот, что бывает у спортсменов. Это были долгие шесть месяцев, когда я пыталась понять, смогу ли я продолжить гоняться, как прежде. Но даже когда я это сделала, вернуться на свой прежний уровень оказалось очень непросто, потому что меня покинуло доверие к своему телу, - говорила Браспеннинкс.