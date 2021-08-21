Всего в хоккее в общей сложности он провел 21 год. Среди его достижений - участие в двух юниорских (2002 и 2003 годы) и трех молодежных (2002/2003, 2003/2004, 2004/2005) чемпионатах мира. Во взрослых мировых форумах Волков выступал пять раз (2007, 2014, 2015, 2017, 2019), где провел 33 матча и набрал 2 очка.

Волков за свою карьеру в КХЛ сыграл 160 матчей и набрал 12 баллов. Из них форвард за "зубров" провел 137 встреч, набрав в них 10 баллов.

Прошлый сезон Волков провел в "Динамо-Молодечно", где набрал 3 (2+1) очка в 38 играх.

Минское "Динамо" не забыло ветерана и, в свою очередь, поблагодарило Волкова за усердие и труд, которые были приложены для развития и популяризации клуба. Также хоккеисту пожелали успехов в дальнейшей жизни.