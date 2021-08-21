Белорусы рассудят "Галатасарай" и "Раннерс" в плей-офф квалификации Лиги Европы
Белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым получила назначение на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы между турецким "Галатасараем" и датским "Раннерсом".
Ассистентами соотечественника на линиях будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Четвертый судья - Дмитрий Дмитриев.
Матч "Галатасарай" - "Раннерс" пройдет 26 августа. первая встреча соперников завершилась вничью 1:1.
14:30 21/08/2021
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