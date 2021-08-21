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Девять хоккеистов Гомеля получили звания Мастеров спорта

Игроков, администрацию и тренерский штаб хоккейного клуба Гомель в музее Ледового дворца чествовал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

По итогам выступлений в минувшем сезоне Экстралиги и в завершившемся недавно Кубке Салея почетного звания Мастер спорта Республики Беларусь были удостоены хоккеисты рысей Игорь Ревенко, Вадим Сушко, Илья Камбович, Кирилл Бовин, Иван Секерин, Андрей Грищенко, Павел Воронов, Михаил Ковалев и Кирилл Межейников.

Напомним, в прошлом сезоне Гомель завоевал серебряные медали чемпионата Беларуси. На Кубке Салея подопечные Сергея Стася стали третьими.

31 августа Гомель откроет розыгрыш-2021/22 поединком с Юностью. Начало встречи — 19:00.
Sportarena.by
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