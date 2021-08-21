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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Ряд игроков солигорского "Шахтера" намеревались бойкотировать одну из тренировок команды

Об этом информирует телеграм-канал "Серебряный век".

Сергей Гуренко "рулит"

"Футболисты чуть ли не в открытую высказывают недовольство методами работы главного тренера. В результате перед одной из тренировок едва не случился демарш — ряд футболистов намеревались не выходить на занятие. Однако их стремление к бойкоту не поддержали другие игроки клуба, поэтому тренировка в итоге прошла в штатном режиме", — говорится в сообщении.
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