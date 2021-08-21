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Арина Соболенко по итогам турнира в Цинциннати впервые в карьере станет второй ракеткой мира

И это при том, что турнир для нее был провальным.



Белоруска Арина Соболенко по итогам турнира в Цинциннати впервые в карьере станет второй ракеткой мира. Это произойдет, потому что Наоми Осака, сейчас занимающая вторую строчку, не защитила очки за прошлогодний финал. У Осаки 23 августа будет 6666 очков, а у Соболенко, в Цинциннати проигравшей в первом же матче, — 7010. 
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