







Белоруска Арина Соболенко по итогам турнира в Цинциннати впервые в карьере станет второй ракеткой мира. Это произойдет, потому что Наоми Осака, сейчас занимающая вторую строчку, не защитила очки за прошлогодний финал. У Осаки 23 августа будет 6666 очков, а у Соболенко, в Цинциннати проигравшей в первом же матче, — 7010.