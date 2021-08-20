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Илья Шкурин рискует не сыграть за киевское Динамо из-за личной позиции Мирчи Луческу

Румынский тренер недоволен, что трансфер белоруса не был согласован с ним лично

Илья Шкурин. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Белорусский нападающий Илья Шкурин не играет в Динамо из-за личной позиции главного тренера Мирчи Луческу, пишет sportarena.by

По информации Meta-ratings.com.ua, аренда форварда московского ЦСКА не была согласована с Луческу, которого просто поставили перед фактом трансфера.

С большой долей вероятности переход Шкурина в Динамо состоялся благодаря хорошим отношениям президента киевлян Игоря Суркиса и президента ЦСКА Евгения Гинера.

Шкурин играл за Динамо на предсезонных сборах, однако в официальных матчах на поле не выходил. Летом чемпион Украины подписал еще двух нападающих — Эрика Рамиреса и Владислава Кулача, которые на старте сезона сыграли по матчу.

После четырех туров Динамо с 10 очками занимает второе место в УПЛ. В воскресенье, 22 августа, команда Мирчи Луческу сыграет с Десной.
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