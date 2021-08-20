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Всего $1,3 тысячи: рюкзак с автографом Марадоны продают в Беларуси

Продавец утверждает, что автограф является подлинным и он может быть подтвержден сертификатом международного образца.

Рюкзак с автографом легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны продают на одной из онлайн-площадок Беларуси.
Лот был выставлен на продажу в воскресенье 15 августа, просят за рюкзак 3,3 тысячи рублей (1,3 тысячи долларов), пишет Sputnik).

"Рюкзак (официальная атрибутика ЧМ–2018) с автографом Диего Марадоны. "Рука бога" расписалась на этом рюкзаке 17 июля 2018 года в Национальном аэропорту Минск – во время визита Диего в Беларусь", – говорится в описании лота.
Там также отмечается, что тогда Марадона посещал Брест и матч брестского ФК "Динамо", в котором временно занимал должность председателя правления.
Продавец утверждает, что автограф является подлинным и он может быть подтвержден сертификатом международного образца.

Марадона в Бресте

Легендарный спортсмен посетил Беларусь в июле 2018 года. Тогда Марадона приезжал в Брест всего на сутки. Он успел дать пресс-конференцию, посетил матч "Динамо-Брест" - "Шахтер" предварительно довольно странно появившись на стадионе: он выехал к болельщикам на большом внедорожнике. После проигрышного матча брестского "Динамо" Марадона пообщался с футболистами в раздевалке и улетел. Больше известный футболист в Брест не приезжал.
В октябре Марадоне исполнилось 60 лет. В последнее время он был главным тренером аргентинской команды "Химнасия и Эсгрима".
Чемпион мира по футболу 1986 года умер 25 ноября прошлого года от остановки сердца.
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