Беларуски сыграют в группе "С" в хорватском Задаре. Вот календарь:





20.08.21. Италия — БЕЛАРУСЬ

21.08.21. БЕЛАРУСЬ — Хорватия

23.08.21. Швейцария — БЕЛАРУСЬ

25.08.21. БЕЛАРУСЬ — Венгрия

26.08.21. Словакия — БЕЛАРУСЬ





"Не будем загадывать, но нужно ставить максимальные цели. Обязательно все визуализировать, представлять. И мы на самом деле едем на турнир побеждать. Иначе зачем туда отправляться? Считаю, правильно, когда ставятся такие высокие цели, и представлять, как побеждаешь. Так и вырабатывается психология победителя", — рассказала перед турниром Елена Федоринчик.





Для выхода в плей-офф необходимо попасть в четверку лучших команд группы.



