"Едем побеждать" Сборная Беларуси стартует на женском чемпионате Европы-2021 по волейболу
Уже сегодня женская сборная Беларуси стартует на чемпионате Европы в Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии.
Беларуски сыграют в группе "С" в хорватском Задаре. Вот календарь:
20.08.21. Италия — БЕЛАРУСЬ
21.08.21. БЕЛАРУСЬ — Хорватия
23.08.21. Швейцария — БЕЛАРУСЬ
25.08.21. БЕЛАРУСЬ — Венгрия
26.08.21. Словакия — БЕЛАРУСЬ
"Не будем загадывать, но нужно ставить максимальные цели. Обязательно все визуализировать, представлять. И мы на самом деле едем на турнир побеждать. Иначе зачем туда отправляться? Считаю, правильно, когда ставятся такие высокие цели, и представлять, как побеждаешь. Так и вырабатывается психология победителя", — рассказала перед турниром Елена Федоринчик.
Для выхода в плей-офф необходимо попасть в четверку лучших команд группы.
Источник: pressball.by
17:44 20/08/2021
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