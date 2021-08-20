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Белорус Андриевский стал новым главным тренером "Адмирала"

"Адмирал" объявил о назначении Александра Андриевского на пост главного тренера команды.


53-летний белорусский специалист уже возглавлял клуб из Владивостока с 2015 по 2017 год. Также он работал в "Сибири" и "Сочи".

Ранее стало известно об уходе Сергея Вострикова с поста главного тренера "Адмирала".

Первый матч нового сезона КХЛ команда проведет 2 сентября в гостях против "Спартака".
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