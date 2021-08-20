Беги, Кристина, беги!

Алексея Пивоварова На ютуб-канале Редакция команды российского журналиста

вышел фильм о Кристине Тимановской.





Журналисты встретились с самой Кристиной, с теми, кто её сейчас опекает, и с другими белорусскими спортсменами, которые решили не возвращаться в Минск.





Хотелось поближе познакомиться с этим человеком. Понять, чем она жила до случившегося и чем собирается жить после? Почему всё это время молчала о происходящем в стране? И планировала ли свой побег заранее?















