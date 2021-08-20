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Юрий Файков объяснил расставание солигорского "Шахтера" с братьями Костицыными

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Файков объяснил, почему Андрей и Сергей Костицыны покинули клуб.

Иллюстрационное фото


- Что касается расставания с братьями Костицыными, то это их решение. Изначально была договоренность, что они сыграют за нас в Кубке Салея. Теперь ищут более выгодные контракты.

- Допускали вероятность, что они останутся в "Шахтере" и на чемпионат Беларуси?

- Их выступление в Кубке Салея мы рассматривали, скорее, для популяризации хоккея. Ясно же, что они хотят лучших условий, чем мы можем им предложить.

- Насколько вы остались довольны игрой братьев?

- С учетом того, что они пришли к нам без предсезонки — вполне. И отношение к делу, и поведение в раздевалке меня устраивало. А Сергей еще и сыграл результативно, набрал 5 (4+1) очков. В итоге больше в команде оказалось только у Сашки Жидких — 10 (1+9) баллов, - приводит слова Файкова пресс-служба ФХБ.
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