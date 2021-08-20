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Александр Рехвиашвили может покинуть пост спортивного директора "Шахтера"

Горняки добыли лишь две победы в последних девяти встречах.


Грузинский специалист Александр Рехвиашвили в ближайшее время может покинуть пост спортивного директора "Шахтера". Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Владислав Татур.

Солигорчане в последних девяти матчах во всех турнирах добыли лишь две победы. По ходу неудачной серии Горняки выбыли из еврокубков, а также уступили Гомелю в Кубке Беларуси, пишет Спортарена.

В таблице высшей лиги "Шахтер" занимает первое место, опережая на один балл БАТЭ. При этом у Горняков есть три игры в запасе.

В конце июля команду возглавил Сергей Гуренко, сменив на этом посту Романа Григорчука.

Рехвиашвили работает в клубе с весны 2019 года. В прошлом сезоне Горняки впервые за долгое время выиграли чемпионат Беларуси.
Источник: Влад Воронин
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