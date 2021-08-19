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Именитый боец ММА Алексей Кудин, экстрадированный из России и приговоренный к двум с половиной годам лишения свободы в Минске, будет обжаловать вынесенный ему приговор, сообщила его адвокат Марина Крумкач.





Суд первой инстанции вынес приговор Кудину 11 августа, спортсмена судили за нанесение телесных повреждений двум сотрудникам милиции. За эти действия он получил 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

"Мы будем обжаловать приговор, так как считаем, что свершенное преступление при наличии смягчающих обстоятельств не соответствует назначенному наказанию", – заявила Sputnik адвокат Марина Крумкач.

По ее словам, еще на стадии рассмотрения они с подзащитным рассчитывали, что суд назначит обвиняемому Кудину не лишение, а ограничение свободы. Адвокат рассказала, что посетила Кудина в ИВС в Жодино, где они и обсудили вопрос обжалования приговора суда.

Жалобу на приговор Кудину должен будет рассматривать Минский областной суд, его решение вступит в законную силу с момента провозглашения.

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Дело Кудина

10 августа 2020 года Алексей Кудин находился на Центральной площади в Молодечно, где проходила несанкционированная акция. В этот же день спортсмен был задержан недалеко от места событий. По уголовному делу ему был назначен домашний арест.

По информации СМИ, после того как Кудин не явился в суд, мера пресечения была изменена на заключение под стражу. Позже появилась информация, что Кудин в Москве. После этого генпрокуратура Беларуси обратилась в Россию за оказанием правовой помощи о его экстрадиции.

22 июля 2021 года Россия выдала Беларуси спортсмена Алексея Кудина для привлечения его к уголовной ответственности. Верховный суд Российской Федерации признал решение генпрокуратуры РФ законным и обоснованным.

В видеоролике, показанном позже в эфире государственного телевидения, спортсмен заявил, что будет просить президента республики Александра Лукашенко о помиловании.

В своем видеообращении из СИЗО Кудин также просил не политизировать свое уголовное дело. Он заявил, что готов понести наказание за правонарушения, совершенные в ходе акций протеста в августе 2020 года, и попросил оппозицию не использовать его имя в своих интересах.





"Я бы просил оппозиционные силы не использовать мои имя и спортивные достижения в своих интересах, так как я хочу, чтобы в моей стране снова воцарился покой… и я не хочу, чтобы мою страну разрушали", – сказал Кудин.



