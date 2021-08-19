Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски может покинуть команду, пишет sportarena.by





Футболиста устраивает карьера в клубе, но он хотел бы перейти в другой топ-чемпионат до 35 лет.

Контракт поляка завершится в 2023 году. Бавария оценивает Левандовски в 100 миллионов фунтов (≈117 миллионов евро).





Роберт выступает в Мюнхене с 2014 года. В 331 матче Баварии он забил 297 мячей.





22 августа Бавария сыграет с Кельном во втором туре Бундеслиги.



