+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Роберт Левандовски может покинуть Баварию

Нападающий рассматривает возможность трансфера до 35 лет

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски может покинуть команду, пишет sportarena.by

Футболиста устраивает карьера в клубе, но он хотел бы перейти в другой топ-чемпионат до 35 лет.
Контракт поляка завершится в 2023 году. Бавария оценивает Левандовски в 100 миллионов фунтов (≈117 миллионов евро).

Роберт выступает в Мюнхене с 2014 года. В 331 матче Баварии он забил 297 мячей.

22 августа Бавария сыграет с Кельном во втором туре Бундеслиги.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]