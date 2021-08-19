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Белорусская сборная отправилась на Паралимпиаду-2020. Игры стартуют в Токио 24 августа

На Паралимпиаду-2020, которая пройдет в Токио, прибывают группы белорусской делегации

Первыми в Японию вылетели представители фехтования на колясках. Паралимпийцы Андрей Праневич, Алеся Мокрицкая и их тренеры Сергей Красневский и Марина Григорян до начала турнира прошли сборы в городе Тагава. В Токио белорусы переберутся 20 августа.

Далее в Японию прибыли представители белорусского плавания, а вслед за ними — легкоатлеты, дзюдоисты, представители парагребли, параканоэ, медицинская и административная группы. Команда заселилась в Паралимпийскую деревню, а соседями белорусов стали спортсмены из Финляндии, Швеции, Дании, Израиля.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Беларусь на Паралимпиаде представят 20 атлетов в шести видах спорта. Это легкая атлетика (5 спортсменов), плавание (10 спортсменов), дзюдо (1 спортсмен), гребля академическая адаптивная (1 спортсмен), параканоэ (1 спортсмен), фехтование на колясках (2 спортсмена). Главные медальные надежды связаны с выступлением пловцов.


Напомним, на летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро представители Беларуси выиграли 10 медалей и расположились в медальном зачете на 19-й позиции.
minsknews.by
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