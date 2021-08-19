Хацкевич: Самое страшное - это не те, кто "за" или "против", а те, кто и вашим, и нашим
На youtube-канале футболиста Артема Милевского появилось новое видео, в котором экс-белорус интервьюирует легенд киевского "Динамо" Максима Шацких и Александра Хацкевича.
Последний, в частности, ответил на вопрос о том, может ли он в ближайшем будущем поработать в нашей стране.
Александр Николаевич, а правда, что вы могли прийти тренировать брестское "Динамо"?
Нет, на сегодняшний день это невозможно, учитывая политику, которая ведется ведущими футбольными клубами Беларуси. Обратите внимание: ни один из них не защитил от увольнения своего тренера. Самое страшное — это не те, кто "за" или "против", а те, кто и вашим, и нашим. А таких, к сожалению, очень много.
Уважение нужно заслужить, а не вылизать его. В Беларуси же очень много таких моментов, которые... Исходя из моей философии, не вижу там никакой перспективы.
Я был в национальной сборной и уже тогда говорил: будущего у нее большого нет. Учитывая то, как строится работа с молодежью. Уйдет поколение Мартыновича и Кисляка — и будет вообще пропасть.
Да, появился Лисакович, но это для меня футболист-загадка.
Судят все равно по сборной. А она очень далеко отстала.
Источник: pressball.by
16:02 19/08/2021
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