Последний, в частности, ответил на вопрос о том, может ли он в ближайшем будущем поработать в нашей стране.





Александр Николаевич, а правда, что вы могли прийти тренировать брестское "Динамо"?





Нет, на сегодняшний день это невозможно, учитывая политику, которая ведется ведущими футбольными клубами Беларуси. Обратите внимание: ни один из них не защитил от увольнения своего тренера. Самое страшное — это не те, кто "за" или "против", а те, кто и вашим, и нашим. А таких, к сожалению, очень много.





Уважение нужно заслужить, а не вылизать его. В Беларуси же очень много таких моментов, которые... Исходя из моей философии, не вижу там никакой перспективы.





Я был в национальной сборной и уже тогда говорил: будущего у нее большого нет. Учитывая то, как строится работа с молодежью. Уйдет поколение Мартыновича и Кисляка — и будет вообще пропасть.





Да, появился Лисакович, но это для меня футболист-загадка.





Судят все равно по сборной. А она очень далеко отстала.







