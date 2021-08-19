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Опубликовано расписание матчей сборной Беларуси на ЧМ-2022 по хоккею

Международная федерация хоккея опубликовала расписание матчей сборной Беларуси на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Финляндии.


Сборная Беларуси попала в группу В. 14 мая она сыграет со шведами, 15-го — с США, 17-го — с Чехией, 18-го — с Норвегией, 20-го — с Латвией, 21-го — с Финляндией, 23 мая — со сборной Великобритании.

Как думаете, хоть один матч наши хоккеисты выиграют?
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