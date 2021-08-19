+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Charlie Hebdo выпустил обложку с карикатурой на Месси и талибов

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил карикатуру на запрещенное в России террористическое движение «Талибан» и Лионеля Месси.

Новый номер журнала вышел с обложкой, на которой изображены женщины в паранджах с надписью Messi и цифрой 30. Это главные темы последней недели — захват власти в Афганистане «Талибаном» и переход аргентинского футболиста Лионеля Месси из «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен», где он будет выступать под 30-м номером.

«Талибан»: это хуже, чем мы думали!» — говорится в подписи к карикатуре.

Владельцем ПСЖ является катарский фонд Qatar Sports Investments. Ранее эту страну не раз обвиняли в финансировании международных террористов.

10 августа один из лучших футболистов в мире Месси подписал контракт с ПСЖ. «Барселона» не смогла продлить с ним соглашение из-за финансовых ограничений. В «Барселоне» Месси стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок страны и восемь — Суперкубок. 

Также Месси с «Барселоной» одержал четыре победы в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

15 августа движение «Талибан» вошло в столицу Афганистана Кабул и объявило о полном контроле над страной. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Он заявил, что сложил полномочия, чтобы избежать бойни.
Источник: РБК
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]