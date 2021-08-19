



Недавно исламистское движение "Талибан" захватило Кабул и взяло под контроль почти всю территорию Афганистана, пишет Прессбол.





"Я получаю сообщения от футболисток из Афганистана. Они плачут, говорят, что их бросили, что они застряли дома без возможности выбраться. Они напуганы. Все мечты просто улетучились. Это похоже на кошмар.





Футболистки присылают мне видео, где они говорят: "Люди, против которых я выступала, сейчас за моей дверью, я так напугана, никто меня не защитит". Все возвращается к прежнему положению.





Мы призывали женщин и девочек заявлять о себе и проявлять смелость, а теперь я говорю им, чтобы они удаляли фотографии, закрывали аккаунты в соцсетях и были тише. Все это так больно.





Футболистки так громко отстаивали права женщин, и теперь их жизни угрожает серьезная опасность", — цитирует Попалу BBC Sport.







