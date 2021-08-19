+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Формула-1" официально объявила об отмене Гран-при Японии из-за коронавируса

Организаторы "Формулы-1" официально подтвердили отмену Гран-при Японии.



"После консультаций с промоутером этапа и властями Японии правительство страны приняло решение отменить гонку в этом сезоне в связи с продолжающимися сложностями, вызванными пандемией, сообщает ru.oxu.az со ссылкой на f1news.ru.

В "Формуле-1" работают над пересмотренной версией календаря и объявят детали в ближайшие недели.

"В минувшем году и в этом сезоне "Формула-1" продемонстрировала умение адаптироваться и находить решения в условиях неопределенности, мы рады большому интересу со стороны организаторов Гран-при по поводу проведения этапов", - сказано в заявлении.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]