







"После консультаций с промоутером этапа и властями Японии правительство страны приняло решение отменить гонку в этом сезоне в связи с продолжающимися сложностями, вызванными пандемией, сообщает ru.oxu.az со ссылкой на f1news.ru.





В "Формуле-1" работают над пересмотренной версией календаря и объявят детали в ближайшие недели.





"В минувшем году и в этом сезоне "Формула-1" продемонстрировала умение адаптироваться и находить решения в условиях неопределенности, мы рады большому интересу со стороны организаторов Гран-при по поводу проведения этапов", - сказано в заявлении.