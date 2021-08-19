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"Барселона" предложила Коутиньо взять номер Месси

Главный тренер "сине-гранатовых" Роналд Куман рассчитывает на 29-летнего бразильца в новом сезоне.

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо - Sputnik Беларусь. © AFP 2021 / LLUIS GENE

Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" хочет сохранить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, пишет Sputnik со ссылкой на El Mundo Deportivo.

29-летний бразилец, по информации источника, входит в планы главного тренера "сине-гранатовых" Роналду Кумана. Специалист уверен, что Коутинью будет играть на поле более заметную роль.

"Барселона" предложила хавбеку 10-й номер, под которым ранее выступал аргентинский нападающий Лионель Месси. Напомним, форвард на правах свободного агента перешел в "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).

Ранее сообщалось, что бразилец может продолжить карьеру в итальянском "Лацио" на правах аренды.

Контракт Коутиньо с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне бразильский полузащитник сыграл за клуб 14 матчей, забил два мяча и сделал два результативные передачи.
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