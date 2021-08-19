



Сообщается, что белорусский легкоатлет Андрей Кравченко опубликовал скриншот соответствующей переписки в своем Instagram.





Как следует из нее, запрет распространяется на выезды не только за счет государства, но и за счет спортсменов. Приказ касается всех видов спорта, а за нарушение грозят увольнением.





Официальных комментариев по этому поводу нет. Однако по данным некоторых СМИ, Минспорта исключило финансирование участия в коммерческих соревнованиях, а также финансирование учебно-тренировочных сборов перед ними за счет бюджетных средств. На данный момент министерство официально не комментировало эту информацию.





Напомним, на Олимпиаде в Токио произошел громкий скандал с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую после отказа от выступления в другой дисциплине под угрозами пытались силой вернуть в Беларусь.







