Об этом она сказала в интервью телеканалу РБК.





«Мы сейчас будем пытаться сменить спортивное гражданство, чтобы я могла выступать за сборную Польши. Условия смены спортивного гражданства - это карантин, который обычно длится три года, но мы будем просить, чтобы для меня его сократили, потому что довольно неоднозначная ситуация. Мы не планировали менять спортивное гражданство, но так сложилась ситуация вокруг меня, что это вынужденная мера. Приняла решение остаться в Польше и выступать за сборную Польши», - заявила спортсменка.





Тимановская добавила, пишет Политринг, что сможет вернуться в Беларусь, когда будет уверена, что для нее там безопасно.





«Даже если я буду выступать за сборную Польши, то это никак не помешает мне приехать домой к своим родителям, встретиться с ними, съездить в места Минска, в которые мы любили ходить с мужем. Если я сменю спортивное гражданство, то буду представлять Польшу, но Беларусь - это все равно мой дом, я буду возвращаться туда снова и снова», - заключила она.





Ранее сообщалось, что Тимановская должна была выступить на ОИ в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако из-за того, что двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров по причине отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.В ответ на это Тимановская выступила с публичной критикой действий белорусских спортивных функционеров, которые, по ее мнению, не могут нормально организовать работу сборной.





В связи с этим Национальный олимпийский комитет отстранил ее от участия в Олимпийских играх в Токио из-за «эмоционально-психологического состояния».

Впоследствии стало известно о том, что Польша выдала Тимановской национальную визу, а по приезду в Варшаву Тимановская присоединилась к спортивной команде польского энергетического концерна Orlen.