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«Наш человек начинает лечиться за 2 часа до смерти» — Боец Гурков отреагировал на то, что Тимановская подписала письмо «свободных спортсменов»

18 августа белорусский спортсмен, боец Виталий Гурков поддержал легкоатлетку Кристину Тимановскую в том, что она подписала письмо объединения свободных спортсменов SOS.BY «за честные выборы и против насилия».

«Наш человек начинает лечиться за 2 часа до смерти» — Боец Гурков отреагировал на то, что Тимановская подписала письмо «свободных спортсменов»
«Наш человек начинает лечиться за два часа до смерти, — написал Гурков у себя в Инстаграм. — Все бывает когда-либо в первый раз, можно даже взять в руки национальный флаг. Ну ничего, лучше поздно чем никогда…».


Кристина Тимановская подписала письмо, и отметила, пишет Телеграф, что для нее « это повод сказать всем спортсменам, что если вы думаете, что режим вас не коснется – это не так»

«Я не знаю, где бы находилась сейчас и какие «признательные показания» давала на камеру, если бы не Фонд спортивной солидарности», — заявила спортсменка.

Ранее в беседе с журналистом, ведущим российского Youtube-канала «Редакция» на вопрос «Лукашенко должен уйти?» она улыбнулась и сказала: «А можно просто не отвечать? Я не хочу отвечать на это вопрос». Ее муж также с улыбкой сказал: «Честно, не отвечу на этот вопрос. Без комментариев».

Этим возмутился глава незарегистрированного в Беларуси профсоюза футболистов, бывший футболист Александр Сверчинский 17 августа заявил, что отозвал свою подпись из объединения свободных спортсменов SOS.BY.

«Это лицемерие. Я не понимаю, зачем Тимановская, которая на прямой вопрос «Редакции» должен ли Лукашенко уйти в отставку, говорит: «Без комментариев» и при этом подписывает письмо свободных спортсменов», — сказал он на видео в своем Инстаграм.
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