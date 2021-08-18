Об этом сообщается на сайте Министерства спорта и туризма Беларуси.





Посмотрите, как было и как стало. Коллаж по фото из открытых источников

«Зайчик-дерзайка» поддерживал участников полумарафона с 2019 года. И до недавнего времени оранжево-белая форма талисмана никого не смущала. В этом году организаторы решили изменить его образ, заменив оранжевый цвет на фиолетовый.





В мессенджерах уже появились стикеры с новым «Дерзайкой».



