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Фотофакт: Талисман «Зайчика-дерзайку» переодели в «правильную» форму - цветобоязнь

Талисман минского полумарафона «Зайчик-дерзайка» сменил образ. Если раньше он носил оранжево-белую форму, то в этом году его одели в фиолетово-белые цвета.

Об этом сообщается на сайте Министерства спорта и туризма Беларуси.


Посмотрите, как было и как стало. Коллаж по фото из открытых источников
«Зайчик-дерзайка» поддерживал участников полумарафона с 2019 года. И до недавнего времени оранжево-белая форма талисмана никого не смущала. В этом году организаторы решили изменить его образ, заменив оранжевый цвет на фиолетовый.

В мессенджерах уже появились стикеры с новым «Дерзайкой».
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