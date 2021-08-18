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Вопрос сложный и пикантный - о легионерской формуле в минском "Динамо"

Генеральный менеджер минского "Динамо" Андрей Парфимович поделился мнением о кадровой ситуации в команде.


На просмотре были Павлович, Когалев и Кульбаков. Остаются ли они в команде?
Думаю, вы все узнаете в ближайшее время, в течение двух-трех дней. Решение будет принято по итогам тренерского совета.

Есть ли в команде легионерская формула, свои ограничения?
Вопрос сложный и пикантный. Формула, прежде всего, в том, что всех молодых игроков, которые соответствуют либо будут соответствовать уровню КХЛ, мы стараемся привлечь в клуб и создать среду для развития. При этом надо сохранять баланс коллектива, который способен быть конкурентоспособен и выходить в плей-офф. Поэтому требуются сильные игроки, лидеры. Сколько их будет? На данный момент сказать не могу. Однако повторюсь: все равно будем сохранять баланс. Чтобы белорусские ребята в компании с классными мастерами из-за рубежа росли и приносили пользу стране.
pressball.by
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