Тимановская: Мы живем под охраной
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как устроен ее с мужем быт в Польше. По ее словам, сейчас они вынуждены жить под охраной, и это будет продолжаться до тех пор, пока ажиотаж вокруг ее персоны не стихнет.
«Мы пока живем под охраной, нам предоставили жилье на охраняемой территории. Думаю, мы будем находиться под охраной, пока сохраняется ажиотаж, пока обо мне говорят в СМИ. Но как только все более-менее уляжется и люди начнут забывать обо мне, мы сможем перебраться на какую-то квартиру, найти себе жилье и жить как обычные люди», — сообщила Тимановская «Газете.Ru».
По словам Кристины, ее супруг планирует получить в Польше работу. Однако это не произойдет в ближайшее время, поскольку пока они даже не могут выходить на улицу.
«Во-первых, сейчас даже если он найдет работу, его туда никто не пустит. Но так как он работал в Беларуси фитнес-тренером, нам удалось клиентов, которые с нами работали в Минске, перевести в онлайн. Сейчас несколько человек занимается с ним через Интернет, и мы будем развивать направление онлайн-тренировок. А когда все более-менее успокоится, станем приглашать людей к себе на тренировки», — рассчитывает Тимановская.
Спортсменка подчеркнула: они понимают, что их нынешнее вынужденное заточение является временным. При этом она призналась, что находиться в таких условиях тяжело.
«Мы понимаем, что это все временно. Конечно, хочется выйти — тем более, лето, хорошая погода. Хочется и на море куда-то съездить, отдохнуть и расслабиться мыслями. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас это вынужденная мера, и нужно просто немножко потерпеть, и потом все наладится», — надеется Тимановская.
17:45 18/08/2021
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