ММА могут войти в программу Олимпиады - если изменятся правила ведения боев
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предположил, что смешанные единоборства могут войти в программу Олимпийских игр, если будут скорректированы правила проведения поединков.
"Для Олимпиады смешанные единоборства - жесткий вид спорта. Наверное, стоит немного поменять правила. ММА - интереснее чем керлинг или карате", - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в среду.
Ранее Нурмагомедов заявлял, что будет лоббировать введение смешанных единоборств в программу Олимпийских игр. По его мнению, ММА будет "на одном уровне с футболом и легкой атлетикой по интересу".
Источник: interfax.by
17:22 18/08/2021
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