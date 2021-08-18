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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Спортсменам запретили выезжать за рубеж?

Министерство спорта, возможно, запретило спортсменам все выезды за рубеж на соревнования.

Это следует из переписки, скриншот которой опубликовал легкоатлет Андрей Кравченко.

Запрет распространяется даже на выезды за счет спортсменов. Приказ касается всех видов спорта. За нарушение грозят увольнением.


Как сообщают СМИ, Минспорта распорядилось исключить финансирование участия в коммерческих соревнованиях, а также финансирование учебно-тренировочных сборов перед ними за счет бюджетных средств.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио в результате конфликта со спортивными чиновниками легкоатлетка Кристина Тимановская была вынуждена обратиться к МОК за помощью – ее пытались насильно вывезти в Беларусь.

Теперь Тимановская вместе с супругом находится в Польше.
Источник: gazetaby.com
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