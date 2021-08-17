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"Мы говорили только о семье": жена Алексея Кудина рассказала о встрече с мужем

Татьяна Пархимович, жена многократного чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина, рассказала о своей первой встрече с мужем после его задержания.

"Мы говорили только о семье": жена Алексея Кудина рассказала о встрече с мужем
Спортсмен был задержан после акции протеста в Молодечно 10 августа прошлого года. 21 августа его отпустили, но возбудили уголовное дело и поместили под домашний арест, пишет «Народная воля» .

Кудин не явился на заседание суда 19 ноября. Затем судья изменил меру пресечения на заключение под стражу, и спортсмен был официально объявлен в розыск.

Алексея задержали в Москве и экстрадировали в Беларусь.

На днях Алексей Кудин был приговорен к 2 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

— В конце прошлой недели мне разрешили увидеться с мужем, — рассказала журналистам его жена Татьяна. — Это была первая встреча с момента задержания Леши. Пока он находится в Жодинском следственном изоляторе, скорее всего, адвокаты подадут апелляцию на решение районного суда. Поэтому передать мужа в колонию они пока не могут.

— Как прошло свидание?

— Два часа длился разговор по телефону через стекло. Настроение у Алексея было бодрым, хотя, естественно, он надеялся на более мягкий приговор. Но теперь он говорит: «Все, что они дали, — мое». Еще до последней минуты я надеялась, что приговор не будет связан с настоящим заключением, но, честно говоря, решение суда меня не удивило.

В глубине души я еще понимала, что суд над знаменитым спортсменом в определенном смысле будет показательным, поэтому срок будет немалым. Хотя происходит примирение с потерпевшим, выплачивается денежная компенсация. К тому же у Леши никогда не было судимости, у него столько достижений…

В общем, мы не говорили о его деле, это было больше о каких-то личных вещах: семье, друзьях.

— Скоро вам придется отдать детей в садик и школу, а их у вас — пятеро. Как будете справляться?

— И что сделаешь?! Понятно, что без Леши будет сложно, но жизнь такова, что со временем ко всему привыкаешь. Старшим Саше и Вере 18 и 12 лет, тоже будут помогать. Егору на днях 10 исполняется, поздравим с днем ​​рождения и будем готовиться в школу и детский сад.

Здесь нужно полагаться только на собственные силы, ведь помощь бабушки и дедушки оказывают прежде всего в уходе за детьми. И сборы в сад и в школу уже на моих плечах. А может, друзья помогут.

— Как у вас развивается бизнес?

— Если честно, картина, так сказать, не очень радует. Как вы знаете, мы с Лешей — индивидуальные предприниматели, до ситуации с коронавирусом в Молодечно у меня было три ювелирных магазина, а сейчас только один. Как-то выживаем.

Но, как бы мне это ни было сложно, я думаю, что Алексею сейчас намного сложнее. Хотя у меня очень сильный муж. Не только на ринге, но и в жизни. Я верю, что он справится со всеми испытаниями.
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