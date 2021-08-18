







"Любой, кто меня знает, понимает, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше разговоров, больше действий – это мой девиз. Но сейчас мне нужно прояснить свою позицию. СМИ проявляют неуважение ко мне и всем клубам, причастным к этим слухам. Моя история в "Реале" уже написана в голах, трофеях и заголовках. Я до сих пор уважаю этот клуб и верю, что фанаты "сливочных" и дальше будут вспоминать меня с теплотой.





Я не могу позволить людям продолжать играть с моим именем. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. А все остальное – просто разговоры", - добавил 36-летний португальский нападающий, пишет Прессбол.





Ранее СМИ сообщали, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" может вернуться в мадридский "Реал" или перейти в английский "Манчестер Сити". Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года. В прошлом сезоне нападающий провел за туринский клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил 36 голов.











