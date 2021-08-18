



Поединок завершился победой белоруски со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут, пишет Спортарена.





Азаренко трижды подала навылет, Самсонова — ни разу. По двойным ошибкам впереди Людмила — 5-0, по реализованным брейк-пойнтам преимущество на стороне Виктории — 71% (5 из 7) против 40% (2 из 5).





Во втором круге турнира в Цинциннати Виктория Азаренко встретится с американкой Элисон Риске (№37 WТА).







