Пресс-служба "Зенита": три года назад был сыгран один из самых ярких матчей в истории клуба — разгром минского "Динамо"

Пресс-служба "Зенита" решила напомнить о громком поражении минского "Динамо" на стадионе "Петровском". Три года назад белорусский клуб на стадионе "Петровский" потерпел разгромное поражение со счетом 1:8 после домашней виктории над питерцами со счетом 4:0.