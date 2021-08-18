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Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что сделал все, что было в его силах, чтобы продолжить играть за «Барселону». Президент клуба Жоан Лапорта, в свою очередь, подтвердил, пишет Прессбол, что были приложены все усилия, прежде чем было решено отказаться от продления контракта с Месси. Но мог ли Месси играть бесплатно за «Барселону», чтобы спасти команду, которая приняла его более 20 лет назад?





Главный вопрос последних дней: почему аргентинский футболист не пожертвовал своей зарплатой, чтобы продолжить играть за «Барселону», которая сталкивается с большими финансовыми проблемами, не позволяющими ей продлить контракт.





Чтобы понять текущую ситуацию в каталонском клубе, французский сайт RMC привел цифры, объясняющие затруднительное положение администрации Лапорты и мрачные перспективы, ожидающие футбольную команду, если не будут приняты быстрые и решительные меры.





Расчеты показали, что «Барселона» понесла рекордные убытки из-за последствий пандемии коронавируса, отсутствия фанатов на стадионах и снижения продаж. Каталонский клуб потерял почти 550 миллионов евро в период с марта 2020 года по июнь 2021 года.





В испанской примере есть правила, которые отличаются от правил, принятых в других лигах. Они требуют, чтобы зарплатный фонд клуба не превышал 70% от его дохода. Соответственно, футбольный клуб «Барселона» должен будет уменьшить зарплатный фонд с 347 миллионов евро до 160 миллионов евро. Снижение зарплаты одного Лионеля Месси до 61 миллиона евро на сезон 2020/2021 недостаточно, чтобы уменьшить общий зарплатный фонд «Барселоны».





Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на пресс-конференции, посвященной уходу Лионеля Месси из клуба, объяснил причины такого решения. Клуб превысит допустимый лимит заработной платы на 115% от дохода в случае, если Месси останется, но и без него расходы на зарплаты составляют 95% от клубных доходов. Таким образом, даже если Месси будет бесплатно играть за «Барселону», это не поможет вывести клуб из финансового кризиса.





Французский сайт также утверждает, что «Барселона» не сможет зарегистрировать своих новых игроков Эрика Гарсиа, Серхио Агуэро и Мемфиса Депая, если не договорится со всеми игроками о снижении зарплаты или не продаст игроков с высокими зарплатами, таких как Коутиньо, Пьянича и Юмтити.











