







По данным источника, пишет ru.oxu.az, агент Жорже Мендеш предложил услуги португальца "Манчестер Сити". Отмечается, что туринцы готовы расстаться с игроком за 30 млн евро.





Благодаря возможной продаже форварда "Ювентус" не понесет убытков в этом сезоне из-за внушительного контракта футболиста. Уход 36-летнего игрока поможет сэкономить клубу 31 млн евро в год.





Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году из "Реала" за 117 млн евро. В составе туринцев он провел 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 млн евро.