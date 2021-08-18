Агент Роналду предложил услуги португальца клубу из АПЛ
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть Серию А. Об этом сообщает sport24.ru со ссылкой на Corriere dello Sport.
По данным источника, пишет ru.oxu.az, агент Жорже Мендеш предложил услуги португальца "Манчестер Сити". Отмечается, что туринцы готовы расстаться с игроком за 30 млн евро.
Благодаря возможной продаже форварда "Ювентус" не понесет убытков в этом сезоне из-за внушительного контракта футболиста. Уход 36-летнего игрока поможет сэкономить клубу 31 млн евро в год.
Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году из "Реала" за 117 млн евро. В составе туринцев он провел 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 млн евро.
08:04 18/08/2021
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