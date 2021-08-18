Теденбю перешел в минское "Динамо"
В хоккейное минское "Динамо" перешел шведский нападающий Матиас Теденбю. Он подписал однолетний контракт, сообщает клубная пресс-служба.
Маттиас Теденбю / hcdinamo.by
Прошлый сезон Теденбю провел в российском клубе "Витязь" (в 54 матчах набрал 35 очков), а ранее играл в Швеции, Швейцарии и выступал за океаном — в НХЛ (в 120 матчах набрал 30 очков), передает Еврорадио. Был игроком национальной сборной Швеции.
18 августа пройдет пресс-конференция тренерского штаба "Динамо", посвященная грядущему сезону КХЛ.
07:32 18/08/2021
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