"Благодарю Пике за его готовность помочь "Барселоне", пойдя на снижение зарплаты. Его решение помогло нам зарегистрировать игроков. Мы сможем заявить Агуэро по аналогичному соглашению, которое мы планируем заключить с другими игроками. Надеюсь, другие футболисты будут вести себя так же как Пике", - цитирует Лапорту TalkSport.









Напомним, в ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьезное повреждение связки голеностопного сустава. Ожидается, что в лучшем случае он вернется на поле в октябре.





Агуэро перешел в "Барселону" в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из "Манчестер Сити".



