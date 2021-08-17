



Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. На тот момент хорвату будет 37 лет. В составе сборной он дебютировал 1 марта 2006 года. Всего за сборную хорват провел 142 матча и забил 18 голов.





В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч". В составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира 2018 года в России, где команда проиграла сборной Франции.