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Лука Модрич может завершить карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022

Полузащитник "Реала" Лука Модрич может завершить карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022, передает Marca.


Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. На тот момент хорвату будет 37 лет. В составе сборной он дебютировал 1 марта 2006 года. Всего за сборную хорват провел 142 матча и забил 18 голов.

В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч". В составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира 2018 года в России, где команда проиграла сборной Франции.
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