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В Токио открылась Паралимпийская деревня

Паралимпийская деревня начала работу в Токио в преддверии предстоящих Игр, информирует организационный комитет соревнований.


Из-за ограничений в связи с пандемией торжественную церемонию открытия решили не проводить. Так же было и в случае с открытием олимпийской деревни в Токио, пишет ru.oxu.az со ссылкой на sport-express.ru.

Отметим, что паралимпийская деревня была преобразована из олимпийской. В ней оборудовано около 8 000 спальных мест, развернут специальный центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел. Все правила, связанные с защитой от распространения коронавируса, сохранились, как это было во время Олимпиады.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.
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