Почти половина хоккеистов минского "Динамо" вызвана в национальную сборную
Сейчас организован лагерь для подготовки к финальной олимпийской квалификации, которая состоится 26-29 августа в Братиславе.
© Photo : Пресс-служба ХК "Динамо-Минск"
В национальную команду Беларуси по хоккею вызваны 12 игроков минского "Динамо", сообщила пресс-служба "зубров".
Финальная олимпийская квалификация пройдет в Братиславе 26-29 августа.
Белорусские хоккеисты активно к ней готовятся, пишет Sputnik. За единственную путевку на Игры-2022 кроме Беларуси будут бороться команды Австрии, Польши и Словакии.
В список нацкоманды республики попали следующие игроки из "Динамо":
Вратари: Алексей Колосов и Иван Кульбаков;
Защитники: Владислав Еременко, Илья Шинкевич, Сергей Сапего, Павел Денисов;
Нападающие: Илья Усов, Артем Демков, Владимир Алистров, Дмитрий Буйницкий, Александр Суворов, Александр Павлович.
Всего же в списке значится 28 фамилий. Интересно, что с июня нацкоманду Беларуси возглавляет наставник "зубров" Крэйг Вудкрофт.
09:05 17/08/2021
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