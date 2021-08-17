+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Почти половина хоккеистов минского "Динамо" вызвана в национальную сборную

Сейчас организован лагерь для подготовки к финальной олимпийской квалификации, которая состоится 26-29 августа в Братиславе.

© Photo : Пресс-служба ХК "Динамо-Минск"

В национальную команду Беларуси по хоккею вызваны 12 игроков минского "Динамо", сообщила пресс-служба "зубров".

Финальная олимпийская квалификация пройдет в Братиславе 26-29 августа. 
Белорусские хоккеисты активно к ней готовятся, пишет Sputnik. За единственную путевку на Игры-2022 кроме Беларуси будут бороться команды Австрии, Польши и Словакии. 

В список нацкоманды республики попали следующие игроки из "Динамо":

Вратари: Алексей Колосов и Иван Кульбаков;

Защитники: Владислав Еременко, Илья Шинкевич, Сергей Сапего, Павел Денисов;

Нападающие: Илья Усов, Артем Демков, Владимир Алистров, Дмитрий Буйницкий, Александр Суворов, Александр Павлович.

Всего же в списке значится 28 фамилий. Интересно, что с июня нацкоманду Беларуси возглавляет наставник "зубров" Крэйг Вудкрофт.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]