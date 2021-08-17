+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Из-за коронавируса Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

16 августа организаторы Паралимпийских игр в Токио заявили о проведении соревнований без зрителей. Такое решение связано со стремительным ростом больных COVID-19 в Японии.

 
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

"Международный паралимпийский комитет и три других организации приняли решение проводить все соревнования за закрытыми дверями в Токио и префектурах Тиба, Сайтама и Сидзуока", - говорится в сообщении.

Впрочем, организаторы планируют допустить на спортивные локации Паралимпиады в префектуре Сидзуока студентов в рамках поддерживаемой правительством программы по развитию образования.

Отмечено, что ранее рассматривалась возможность допуска до 5 тысяч болельщиков на объекты в префектуре Сидзуока, где будут проводиться соревнования по велоспорту, при условии, что это число не превышает 50% вместимости объекта, но впоследствии власти не дали разрешения из-за введения режима ЧС в данном регионе.

Ожидается, что в Паралимпийских играх примут участие около 4400 спортсменов из почти 160 стран.

Напомним, в Японии стремительно растет заболеваемость COVID-19: более 20 тысяч человек в сутки.
Источник: Мария Кучерявец
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]