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Мировая лига смешанных единоборств вновь проведет турнир в Минске

Впервые лига ACA организовала соревнования в Беларуси в апреле, теперь руководство промоушена вновь собирается устроить шоу в Минске.


Турнир ACA 128 пройдет в Минске 11 сентября, главным боем вечера станет противостояние россиянина Евгения Гончарова и поляка Даниеля Омельянчука, сообщили Sputnik в организации.

Поединок пройдет в тяжелой весовой категории. Изначально Гончаров должен был провести бой с бразильцем Франсимарой Баррозой, однако последний из-за семейных проблем не сможет подраться.

Омельянчук является первым номером организации, на его счету 25 викторий и 10 неудач, у Гончарова в активе находятся 16 побед и три поражения.

Ранее на турнирах АСА в Минске выступали зарубежные и белорусские бойцы. Из белорусов свои силы пробовали Артем Дамковский, Илья Ходкевич, Андрей Калечиц и Антон Ларьков.

Как отмечал президент ACA Алексей Яценко, основная цель турниров – дать возможность бойцам проявить свои лучшие профессиональные качества, а зрителям – насладиться зрелищем.

ACA – лидер российского и европейского рынка единоборств с крупнейшим ростером бойцов. Сегодня с АСА сотрудничает более чем 300 спортсменов из 25 стран.
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