



Об этом сообщает Прессбол со ссылкой на JJ loves Tennis.





Контавейт ранее сотрудничала с Найджелом Сирсом.





Турсунов был тренером Арины Соболенко с 2017 по 2019 год. После перерыва наставник работал с теннисисткой несколько месяцев в 2020 году.





Контавейт и Соболенко примут участие в турнире в Цинциннати, который проходит с 14 по 22 августа.







