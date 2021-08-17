Экс-тренер Арины Соболенко Дмитрий Турсунов работает с Анетт Контавейт
Бывший тренер белоруски Арины Соболенко Дмитрий Турсунов работает с эстонкой Анетт Контавейт (29 ВТА).
Об этом сообщает Прессбол со ссылкой на JJ loves Tennis.
Контавейт ранее сотрудничала с Найджелом Сирсом.
Турсунов был тренером Арины Соболенко с 2017 по 2019 год. После перерыва наставник работал с теннисисткой несколько месяцев в 2020 году.
Контавейт и Соболенко примут участие в турнире в Цинциннати, который проходит с 14 по 22 августа.
07:47 17/08/2021
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