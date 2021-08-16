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Тимановская подписала письмо спортсменов за новые выборы

Подписал письмо и ее муж Арсений Зданевич.


Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская и ее муж Арсений Зданевич подписали письмо спортсменов за честные выборы и против насилия, сообщают СМИ.

Сегодня, 16 августа, прошел ровно год с момента создания открытого письма.

На данный момент письмо спортсменов за честные выборы и против насилия подписали 2138 человек.

Напомним, белорусский спортивные функционеры силой пытались вывезти легкоатлетку Тимановскую из Токио, где проходили Олимпийские игры.

Она рассказала журналистам, что боится лететь в Беларусь, и попросила политического убежища в Европе. Впоследствии бегунья получила польскую гуманитарную визу, вечером 4 августа она прилетела в Варшаву.
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