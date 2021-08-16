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"Реал" готов предложить Мбаппе "галактическую" зарплату

"Реал" интересуется форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе, сообщает Cadena SER.

По данным источника, футболист хочет перейти в мадридский клуб и сообщит об этом руководству "ПСЖ". При этом он не собирается бойкотировать тренировки и матчи, чтобы заставить парижан отпустить его.

"Реал" готов отдать за игрока 120 миллионов евро. Самому футболисту клуб предложит пятилетний контракт и зарплату, которую источник охарактеризовал как "галактическую".

22-летний француз в текущем сезоне провел два матча за "ПСЖ" и забил один мяч при двух голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.
Источник: pressball.by
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