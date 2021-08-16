По данным источника, футболист хочет перейти в мадридский клуб и сообщит об этом руководству "ПСЖ". При этом он не собирается бойкотировать тренировки и матчи, чтобы заставить парижан отпустить его.





"Реал" готов отдать за игрока 120 миллионов евро. Самому футболисту клуб предложит пятилетний контракт и зарплату, которую источник охарактеризовал как "галактическую".





22-летний француз в текущем сезоне провел два матча за "ПСЖ" и забил один мяч при двух голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.



