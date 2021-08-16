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Девять учредителей Суперлиги вернулись в Ассоциацию европейских клубов

Девять учредителей европейской Суперлиги вновь приняты в Ассоциацию европейских клубов (ЕСА).


Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм, Интер, Милан и Атлетико вышли из ЕСА в апреле, когда отказались от обязательств перед УЕФА в связи с запуском Суперлиги. Однако затем эти клубы осудили идею создания проекта и отказались от дальнейшего участия в нем.

Руководство Ассоциации европейских клубов согласилось снова принять вышеуказанные клубы.

Ювентус, Барселона и Реал, которые также являются учредителями Суперлиги, уже заявили, что планируют и дальше работать над проектом.

Ранее Мадридский суд запретил УЕФА наказывать участников Суперлиги, а также постановил отменить все санкции по отношению к клубам. Расследованием дела продолжит заниматься Европейский суд.
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