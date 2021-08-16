



Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм, Интер, Милан и Атлетико вышли из ЕСА в апреле, когда отказались от обязательств перед УЕФА в связи с запуском Суперлиги. Однако затем эти клубы осудили идею создания проекта и отказались от дальнейшего участия в нем.





Руководство Ассоциации европейских клубов согласилось снова принять вышеуказанные клубы.





Ювентус, Барселона и Реал, которые также являются учредителями Суперлиги, уже заявили, что планируют и дальше работать над проектом.





Ранее Мадридский суд запретил УЕФА наказывать участников Суперлиги, а также постановил отменить все санкции по отношению к клубам. Расследованием дела продолжит заниматься Европейский суд.