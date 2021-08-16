



Это произошло всего через шесть минут после стартового свистка.





Как сообщает ESPN, Калу стоял в стенке перед штрафным ударом, но затем рухнул на газон. Футболисты позвали на поле врачей, и Калу была оказана необходимая медицинская помощь.





Футболиста привели в чувство, после чего он даже отыграл еще несколько минут. Но затем главный тренер "Бордо" Владимир Петкович все же заменил 23-летнего игрока





Стоит отметить, что с Калу это произошло уже во второй раз. Впервые он потерял сознание на тренировке сборной Нигерии летом 2019 года. Тогда причиной назвали обезвоживание из-за 40-градусной жары.