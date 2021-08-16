



Джорджи семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Плишкова подала четыре эйса, шесть раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы, пишет "Прессбол".





Для 29-летней Джорджи это третий титул в карьере. Ранее она побеждала на турнире в Хертогенбосхе в 2015 году и соревнованиях в Линце в 2018 году. В обновлённом рейтинге WTA Джорджи поднимется сразу на 37 позиций и займёт 34-е место.























